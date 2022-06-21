Врач дала рекомендации оказавшимся в зоне задымления от лесных пожаров

Врач-терапевт «Инвитро-Урал» Софья Маликова рассказала 21 июня, как сохранить здоровье тем, кто оказался в зоне задымления от лесных пожаров.

По словам специалиста, серьезную опасность представляет смог, негативный эффект которого является накопительным. Его длительное воздействие увеличивает вероятность онкологических заболеваний, ведет к поражению дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой систем.

Первыми признаки отравления смогом являются ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации и мышления. При таких симптомах нужно немедленно нейтрализовать воздействие смога, рекомендует Маликова.

В случае легкого отравления пострадавшему следует дать крепкий чай или кофе, дать понюхать нашатырный спирт, заявила специалист. Если состояние ухудшается, необходимо обратиться к врачу. Вызов скорой помощи допустим при наличии нарушений дыхания, боли за грудиной, потере сознания, значительном повышении или понижении артериального давления.

Чтобы предупредить отравление, следует предпринять профилактические меры. Они включают в себя ограничение физических нагрузок на открытом воздухе ранним утром и в жаркое время. Не рекомендуется открывать окна, в том числе ночью, а если необходимо проветрить комнату, то следует занавесить окно влажной тканью. Также важно проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски.

Маликова отметила, что при наличии любых хронических заболеваний следует строго выполнять назначения врача и всегда иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется обратиться к врачу в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, в том числе при появлении одышки, кашля, бессонницы.

Никакой специфической диеты для людей, живущих в городе, накрытом смогом, не предусмотрено, кроме общих рекомендаций для здоровых/больных людей. Превентивно можно принимать профилактические дозы витаминов A, E, C, группы B, D, на протяжение всего периода смога. Хороший эффект имеет прием адаптогенов и общеукрепляющих средств природного происхождения.

При высокой температуре человек сильно потеет, теряя достаточно большое количество натрия и жидкости через кожные покровы и дыхательные пути, поэтому важно чаще пить воду. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли. Но не стоит злоупотреблять соками и газировкой, напомнила Маликова.

20 июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в России выросла на 7 тыс. га за последние сутки. В стране действует 60 лесных пожаров на площади 45,7 тыс. га. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от природных пожаров.