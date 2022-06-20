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Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров

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Фото: ТАСС/Алина Ковригина
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Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь людям, пострадавшим от пожаров в ряде регионов России. Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на сайте Кремля 20 июня.

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«До 1 июля 2022 года обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров, с учетом степени тяжести такого вреда, выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате пожаров, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской Федерации», — отмечается в документе.

Поручение дано руководству Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Новосибирской, Иркутской, Курганской и Омской областей. Если же в региональном бюджете средств на это будет недостаточно, субъект должен направить в правительство РФ предложения о предоставлении ему трансфертов из федеральной казны.

Ранее в этот день сообщалось, что площадь лесных пожаров в России выросла на 7 тыс. га за сутки. Самая сложная ситуация на Чукотке и в Якутии.

До этого, 30 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Западной Сибири ожидается постепенное похолодание. В результате таких температурных колебаний, по словам специалиста, к началу лета только в отдельных районах Иркутской области сохранится высокий уровень пожароопасности.

В то же время глава Минприроды Александр Козлов рассказал о наиболее пожароопасных территориях в ближайший период. Он отметил, что на протяжении июня-июля сложная обстановка ожидается в 21 регионе. В это число входят: Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области.

Кроме того, опасность могут представлять юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, а также восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края и, наконец, запад Якутии.

По словам Козлова, в этом году лесные пожары начались раньше, чем в прошлом.

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