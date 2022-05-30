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Вильфанд спрогнозировал улучшение пожароопасной ситуации в Сибири

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В регионах Западной Сибири ожидается постепенное похолодание. Благодаря этому к 1 июня в регионе снизится пожароопасность. Об этом 30 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резко меняется температурный фон на юге Западной Сибири. В понедельник [30 мая] в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае начнется постепенное, но сильное понижение температуры на 10–12 градусов. Например, в Новосибирской области будет в пятницу уже от +13 до +15 градусов днем», — отметил он в беседе с ТАСС.

В результате таких температурных колебаний, по словам специалиста, к началу лета только в отдельных районах Иркутской области сохранится высокий уровень пожароопасности.

Ранее в этот день глава Минприроды Александр Козлов рассказал о наиболее пожароопасных территориях в ближайший период. Он отметил, что на протяжении июня-июля сложная обстановка ожидается в 21 регионе. В это число входят: Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области.

Кроме того, опасность могут представлять юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, а также восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края и, наконец, запад Якутии.

По словам Козлова, в этом году лесные пожары начались раньше, чем в прошлом.

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