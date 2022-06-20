Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 7 тыс. га

Площадь лесных пожаров в России выросла на 7 тыс. га за сутки, передает телеканал «Известия». Самая сложная ситуация на Чукотке и в Якутии. Значительные участки горят в Иркутской области и в Красноярском крае. В стране действует 60 лесных пожаров на площади 45,7 тыс. га. В тушении задействованы 1 634 человека, 106 единиц техники. Режим ЧС действует в четырех регионах. Особый противопожарный режим введен в 35 субъектах РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.