В фестивале вина в Пскове участвуют 40 виноделен

В фестивале российского вина в Пскове участвуют 40 виноделен. Об этом 20 июня сообщил корреспондент «Известий».

На ярмарке «Виноград» собрались представители различных южных регионов России. Это первый для Псковской области подобный форум. Фестиваль также посвящен науке и культуре.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, чья организация изучает сорта вина, отметил большой рост производителей этого напитка за последние годы.

«Всего 2-3 года назад президент [России Владимир Путин] дал команду сделать закон о вине. Вы посмотрите, что сейчас произошло. Сейчас количество вин — было 30 в 2013 году, а сегодня почти 600. Виноделен было пять, а сейчас их 70-80. То есть идет просто развитие», — сообщил Ковальчук.

16 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Кубань может выйти на советские показатели по уровню виноделия. Он также назвал способ, как можно в этом деле добиться фурора. Губернатор рассказал об этом в рамках Петербургского международного экономического форума, на котором обсуждалось будущее российского виноделия.