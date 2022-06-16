Глава Кубани назвал способ для России произвести фурор в виноделии

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 июня заявил, что у Кубани есть все шансы дойти до уровня СССР в области виноделия. Об этом он сообщил «Известиям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«У нас нет другого выхода, как дойти до уровня СССР. Потому что сегодня 60% вина насыщено нашим кубанским вином на внутреннем российском рынке. <…> у нас примерно около 30 тыс. га виноградников будет на конец этого года. И у нас есть еще 40 тыс. га виноградопригодной земли, которая должна тоже стать виноградниками», — отметил Кондратьев.

Он также рассказал, что необходимо сделать России для того, чтобы произвести фурор в виноделии.

«Нам нужно «Мое вино». Это российское вино, которое будет производиться из виноматериала, который будут получать из автохтонных сортов, то есть тех сортов, которые будут эксклюзивными во всем мире. У вина появляется свое лицо, своя неповторимая изюминка. Тогда его не надо будет сравнивать с зарубежным вином, потому что оно будет неповторимо, индивидуально», — заявил глава Краснодарского края.

Кондратьев добавил, что уже сегодня НИЦ «Курчатовский институт» работает над созданием питомников из отечественных автохтонных сортов для Краснодарского края.

В апреле сообщалось, что в 2022 году в картах ресторанов появится втрое больше российских вин, а также будут созданы полноценные разделы с описаниями винных регионов.