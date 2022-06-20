Военкор «Известий» показал стрельбу по противнику из трофейной пушки

Армия Донецкой Народной Республики (ДНР) использует захваченную у Вооруженных сил Украины (ВСУ) гаубицу Д-20. Ее работу 20 июня показал военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Артиллерийские расчеты развернуты на максимально скрытых позициях. Добраться до них можно только на проходимой военной технике, другая туда попросту не доедет», — предваряет репортаж журналист.

В видеоролике показано орудие, ствол которого теперь развернут в сторону ВСУ. Из него стреляет взвод под командованием артиллериста с позывным «Пират». Он рассказал, что его подразделение может работать по разным объектам: и по опорным пунктам, и по бронетехнике, и по окопам противника.

Другой артиллерист с позывным «Аллигатор» отметил, что им приходится вести контрбатарейную борьбу. По его словам, противник прикрывается мирными жителями не только в населенных пунктах, но и на предприятиях.

«Сейчас им активно помогают страны Европы, США, подкидывают новое вооружение. Это отчасти плохо, отчасти хорошо. Их личные составы вынуждены учиться на абсолютно новых системах», — отметил «Аллигатор».

В конце репортажа корреспондент отметил, что после выстрела расчету нужно быстро менять позицию до нового приказа.

Ранее в этот же день военкор «Известий» Александр Сафиулин показал наступление российской авиации на украинские позиции.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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