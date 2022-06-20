Корреспондент «Известий» рассказал о наступлении ВС РФ на позиции ВСУ

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал в понедельник, 20 июня, о наступлении российской авиации на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Слышим, как в сторону позиции ВСУ полетела наша авиация. Сегодня никто ждать не стал. Ответка пошла, сейчас за каждый прилет товарищи на позициях ВСУ получат по снаряду. Если пару дней назад ждали до ночи, то сегодня все случится еще днем», — рассказал журналист.

Сегодня, 20 июня, украинские войска продолжают усиленно обстреливать разные районы Донецка. Так, из-за обстрелов Киевского района города временно приостановлено движение общественного транспорта. Известно, что Донецк атакуется орудиями «натовского» калибра 155 мм.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), с 07:55 по 13:00 (время совпадает с мск) 20 июня украинские военные нанесли по Донецку 16 артиллерийских ударов. В сумме они выпустили по городу 125 снарядов.

Кроме того, как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, за прошедшую неделю ВСУ обстреляли Донецк 291 раз, погибли 12 человек, 93 мирных жителя были ранены.

Как заявил 13 июня Эдуард Басурин, массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, за последние десять дней Донецк обстреливался с применением артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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