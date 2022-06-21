Грузная ситуация: Шереметьево проверяют из-за возможного нарушения конкуренции

Московская транспортная прокуратура и ФАС проверяют крупнейший грузовой терминал страны «Москва Карго» в Шереметьево, принадлежащий самому аэропорту, выяснили «Известия». На деятельность терминала пожаловалось руководство конкурента — частного терминала «Шереметьево-Карго», также расположенного в этой авиагавани. Грузовые агенты говорят, что «Москва Карго», вероятно, незаконно препятствует обработке грузов в «Шереметьево-Карго». Конфликт двух терминалов длится уже не первый год, но сейчас проблема обострилась на фоне сокращения количества перелетов и борьбы за каждый рейс. В результате обработка и выдача грузов задерживается на несколько дней.

Конкуренция обострилась

Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют деятельность грузового терминала аэропорта Шереметьево «Москва Карго» (SVO-1) и его акционера — оператора самого авиаузла, Международного аэропорта Шереметьево (МАШ) . Об этом «Известиям» рассказали три источника на рынке грузоперевозок.

На компанию пожаловался менеджмент другого, независимого от аэропорта грузового терминала в Шереметьево — «Шереметьево-Карго», или SVO-2 . Его основные владельцы — более 270 человек, среди которых нынешние и бывшие сотрудники компании. SVO-1 находится в северном терминальном комплексе, рядом с терминалом B, SVO-2 — напротив, через летное поле, то есть на юге аэропорта.

Грузовые агенты говорят, что «Москва Карго», вероятно, незаконно препятствует обработке грузов в «Шереметьево-Карго».

Грузная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы обратились в органы, так как к нам от клиентов-грузоотправителей и грузовых агентов стало поступать множество жалоб на всевозможные препятствия со стороны аэропорта в обработке грузов в нашем терминале . При этом клиенты не хотят быть названными, ведь их грузы обслуживаются и у нас в терминале, и в «Москва Карго». Но минимум четыре крупных грузовых агента за последнее время пожаловались на действия МАШа, — сообщил «Известиям» заместитель гендиректора по качеству «Шереметьево-Карго» Евгений Якунин.

В московской прокуратуре и ФАС «Известиям» подтвердили, что проводят проверки.

— Материалы по обращению «Шереметьево-Карго» на действия аэропорта находятся на рассмотрении в ФАС. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, — сообщил представитель ведомства.

В Московской транспортной прокуратуре добавили, что проверка пока не завершена.

В пресс-службе Шереметьево отказались от комментариев.

Подали жалобу

Два грузовых агента подтвердили «Известиям», что они столкнулись с препятствиями доставки грузов в SVO-2 . По словам сотрудника одного из них, компания официально направляла запрос в аэропорт с просьбой разгрузить товары именно в «Шереметьево-Карго», но аэропорт это проигнорировал. Эту информацию подтвердил и Евгений Якунин.

— Сотрудник «Москва Карго» просто ответил на запрос словами: «Передачу груза на SVO-2 не подтверждаем». Также аэропорт отказывался подтверждать некоторым авиакомпаниям, с которыми мы работаем, слоты (временной интервал, в который конкретная авиакомпания может совершать взлет и посадку в аэропорту. — «Известия») или направлять самолеты на стоянку к нашему терминалу, аргументируя это тем, что там нет места для борта. При этом весь южный терминальный комплекс сейчас закрыт и стоянки рядом с ним пустые. Одна из них непрерывно пустовала почти неделю, мы регулярно запрашивали постановку самолета на нее, но каждый раз получали отказ, — рассказал Евгений Якунин.

Грузная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, МАШ весной начал предлагать авиакомпаниям скидки до 25% на услуги взлета и посадки самолета, если они согласятся обслуживаться только в «Москва Карго» . «Известия» ознакомились с копией такого письма в адрес одного из перевозчиков. «Шереметьево-Карго», не будучи оператором аэропорта, не могут предлагать никаких скидок на эти операции.

— Хотя между терминалами только летная полоса, логистику обслуживания авиагруза очень сложно перестроить в моменте. Когда машина под разгрузку из-под борта заказана в один терминал, а груз неожиданно привозят в другой, это приводит к задержкам доставки груза, дополнительным финансовым расходам . При этом именно грузовому агенту приходится платить штрафы, неустойки по договорам с автотранспортными компаниями и с грузополучателями, — сообщил один из источников.

Перед новым годом, в ноябре-декабре, фуры стоят в очереди на разгрузку бортов в «Москва Карго» по 12–16 часов, несмотря на техническую оснащенность терминала, уточнил он. Менеджер другой логистической компании добавил, что задержка в обслуживании из-за направления груза в другой терминал доходит до 4–5 дней .

— При этом мы вынуждены работать и с «Москвой Карго», потому что «Аэрофлот», например, обслуживается только там. На фоне сокращения авиатрафика «Москва Карго» сейчас пыталась перетянуть к себе новые авиакомпании. Недавно они пытались привлечь Turkish Airlines, которая до этого обслуживалась в SVO-2, но турки не захотели и в результате вообще ушли в грузовой терминал Внуково, — рассказал источник.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Turkish Airlines.

История повторяется

Конфликт двух терминалов длится уже не первый год . В 2017 году грузоотправители уже жаловались на ситуацию с нездоровой, по их мнению, конкуренцией в грузовом кластере Шереметьево. Тогда эта жалоба касалась договора между «Аэрофлотом» и «Москва Карго» об обслуживании всех грузов авиакомпании в SVO-1.

Грузная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В 2018 году ФАС расследовала эти инциденты. В ведомстве «Известиям» сообщили, что в сентябре 2019-го подмосковное управление службы признало, что аэропорт Шереметьево нарушил антимонопольное законодательство, злоупотребляя доминирующим положением . Аэропорт устранил нарушение и заплатил штраф, добавили в ФАС.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что ситуация с грузами в Шереметьево вполне может подпадать под определение недобросовестной конкуренции .

— Такие действия обычно квалифицируются как административные нарушения. В соответствии с ч. 1 ст. 14.33 КоАП ответственность — это штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридического лица и до 20 тыс. — для должностного , — сказал адвокат.