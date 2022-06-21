МЧС обучит курьеров правилам оказания первой помощи

Московский учебный центр ФПС МЧС совместно с командой сервиса доставки продуктов питания и готовой еды Delivery Club обучит курьеров основам поведения в сложных городских ситуациях и правилам первой медицинской помощи. Об этом говорится в релизе, поступившем «Известиям».

Программа включает в себя онлайн курс по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе и классические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в разных ситуациях.

Курьеры узнают, как себя вести, если произошло возгорание, ДТП, человек рядом получил травму или потерял сознание. Сотрудничающие с сервисом курьеры смогут пройти онлайн-курс в любое удобное для них время. Для новичков обучение станет частью онбординга.

Классическое обучение рассчитано на опытных курьеров, оно пройдет непосредственно в Учебном центре ФПС МЧС.

Курьеры не просто доставляют еду, но зачастую помогают прохожим, оказываясь рядом с ними в непростых ситуациях, прокомментировали курсы обучения в Delivery Club.

«В прошлом году мы начали сотрудничать с отрядом «ЛизаАлерт», и сейчас передаем курьерам ориентировки о пропавших людях. Мы надеемся, что новый курс даст курьерам еще больше ориентиров, как правильно поступать в сложных ситуациях», –– отметили в компании.

Весной 2021 года специалисты разработали прогнозные модели развития ситуаций в паводкоопасный период на реке Лене в Якутии в ходе онлайн-хакатона МЧС России Emergency DataHack. В мероприятии приняли участие команды аналитиков данных, географов и гидрологов, а также специалистов по машинному обучению.