Россиян предупредили о новой схеме обмана при покупке б/у автомобиля

Мошенники в Сочи придумали новую схему обмана с покупкой б/у автомобиля. После подписания документов о покупке у нового владельца угоняют автомобиль и через несколько дней снова выставляют на продажу на том же сайте.

Корреспондент «Известий» Игорь Капориков узнал, где живет мошенник и отправился к нему домой вместе с пострадавшими.

От новой схемы обмана пострадала и невестка певца Владимира Кузьмина Наталья. Они с мужем решили приобрести подержанный автомобиль в Сочи за 400 тыс. рублей через популярный сайт объявлений. Затем семья отдала хозяину деньги и оставила черный Mercedes на парковке возле отеля. Вскоре машину угнали.

«Когда передавали нам машину, выдали просто старое просроченное свидетельство, перед этим сделав новое… Вы представляете? Я считаю, что это нахальство вообще!» — уточнила Наталья.

Для подстраховки каждый свой шаг женщина снимала на камеру мобильного телефона, в объектив попал и предполагаемый мошенник, который забрал деньги за машину. Он не скрывал своего лица.

По данным «Известий», продавца зовут Владислав Бунеев, живет в Краснодаре. Однако по адресу, где он зарегистрирован, говорят, что давно его не видели.

Как уточнил юрист Игорь Стремоусов, перед каждой сделкой по покупке машины необходимо внимательно проверять все документы.

«Запросить отчеты, которыми на сегодняшний день торгуют многие известные сайты по продаже автомобилей. Здесь вы можете получить информацию за небольшую плату о том, сколько раз этот автомобиль продавался через сайт, с какими пробегами он продавался, с какой историей», — посоветовал юрист.

22 апреля в Госавтоинспекции предупредили, что при покупке подержанного автомобиля необходимо удостовериться, что его продает сам собственник. Отмечается, что при покупке необходимо проверить документы, удостоверяющие личность собственника, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации.

Также важно проверить информацию об автомобиле — нахождение его в розыске, наличие арестов и ограничений от судебных органов, историю регистрации в ГИБДД.