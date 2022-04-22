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ГИБДД выпустила рекомендации по покупке автомобиля с пробегом

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При покупке подержанного автомобиля необходимо удостовериться, что его продает сам собственник. Об этом в пятницу, 22 апреля, говорится на сайте Госавтоинспекции.

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Отмечается, что при покупке необходимо проверить документы, удостоверяющие личность собственника, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации.

«Если в роли продавца выступает представитель (посредник), то попросите предоставить соответствующую доверенность на продажу автомобиля или промежуточный договор купли-продажи», — уточняется в сообщении.

В ГИБДД отметили, что также важно проверить информацию об автомобиле — нахождение его в розыске, наличие арестов и ограничений от судебных органов, историю регистрации в ГИБДД (сколько было собственников), участие автомобиля в ДТП. Возможность проверить данную информацию есть на официальном сайте ГИБДД.рф.

После проверки необходимо заключить сделку купли-продажи в простой письменной форме. В договоре нужно указать дату и место его составления, предмет и условия сделки, идентификационные данные транспортного средства, серию, номер, дату выдачи ПТС и наименование организации, выдавшей документ.

«Для физического лица — фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные, для юридического лица — ИНН, полное наименование, юридический адрес», — сообщили в Госавтоинспекции.

Кроме того, важно указать в договоре реальную стоимость автомобиля. После заключения сделки купли продажи транспортное средство необходимо зарегистрировать в течении 10 суток после его приобретения.

1 апреля эксперты сервиса объявлений «Авито. Авто» сообщили, что по итогам I квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta.

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