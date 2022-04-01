Аналитики отметили рост продаж авто с пробегом в России

По итогам первого квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом 1 апреля сообщили эксперты сервиса объявлений «Авито. Авто».

По их данным, продажи автомобилей с пробегом в стране в январе-марте 2022 года выросли на 4,2%.

«Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране по итогам I квартала составила 450 000 рублей — на 19% больше, чем в предыдущем квартале и на 42,9% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.

Лидерами продаж стали ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta. Самыми активными рынками автомобилей оказались Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В целом на долю столичного региона пришлось 15,4% продаж за квартал, Краснодарского края — 6,55%, а Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 5,65%.

«В текущих условиях рынок автомобилей с пробегом становится ключевым для покупателей в России. Перебои с поставками новых автомобилей и рост цен на новые модели подтолкнут покупателей к переориентации на этот сегмент рынка», — прокомментировал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

По его словам, автодилеры перестраивают бизнес для фокусирования продаж авто с пробегом.

Коммерческий директор MaxPoster Дмитрий Андикаловский отметил, что изменения конъюнктуры авторынка влияют на работу автодилеров.

«Увеличение доли продаж авто с пробегом у автодилеров говорит о переключении интересов бизнеса. Мы видим, как качественно меняется рынок и развиваются новые направления», — отметил он.

Лидерами продаж в 1 квартале текущего года стали ВАЗ (LADA). Автомобили этого бренда с пробегом стоят в среднем 153 000 рублей. На второй строчке расположилась Toyota (средняя цена — 850 000 рублей), на третьем — Hyundai (средняя цена — 720 000 рублей).

В рейтинге топ-10 самых востребованных на рынке автомобилей с пробегом моделей лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. ВАЗ (LADA) Granta — на третьем месте. Четвертую строчку занимает Ford Focus,

пятую — Hyundai Solaris.

Как и ранее, покупатели автомобилей с пробегом в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов.

Накануне сообщалось, что в феврале 2022 года на российском рынке было продано 166 люксовых автомобилей с пробегом, что на 60% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Самой популярной маркой вторичного рынка в сегменте Luxury является Bentley. Всего в феврале было продано в России 74 подержанные машины этого бренда.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом по итогам февраля принадлежит Bentley Continental GT, которая разошлась тиражом в 35 единиц.