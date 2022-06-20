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Окружение Горбачева заявило о стабильном состоянии его здоровья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева хуже не становится, за ним беспрерывно наблюдают врачи Центральной клинической больницы (ЦКБ). Об этом рассказали в окружении политика в понедельник, 20 июня.

«Он был госпитализирован (в 2019 году. — Ред.), в самом начале ковида, это было требование врачей ЦКБ. Как бывший президент он имеет возможность такую. И врачи, с которыми мы общались, они говорили, — ему было 88, — что ему лучше быть под режимом (медицинского наблюдения. — Ред.), под охраной. Он до сих пор там, находится под беспрестанным наблюдением врачей. Никакого такого ухудшения в последнее время нет, но врачи считают, — ему сейчас 91, — что надо, чтобы он находился под наблюдением», — уточнил собеседник ТАСС.

Ранее в понедельник Telegram-канал Mash, не ссылаясь на какие-либо источники, уведомил о периодическом ухудшении состояния Горбачева и отмечал, что «бывшего генсека недавно стали возить на диализ почек в московскую больницу, время от времени ему проводят очистку крови».

Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель Пост генсека ЦК КПСС он занимал с 1985 по 1991 год. С 1988 по 1989 был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 годы — первым председателем Верховного Совета СССР. Кроме того, он первый и единственный президент СССР — с 1990 по 1991 год. В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.

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