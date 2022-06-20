В Новой Москве найден труп новорожденного в мусорном баке

Тело новорожденного малыша было найдено в мусорном контейнере в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы в понедельник, 20 июня. Об этом рассказали в агентстве городских новостей «Москва», сославшись на пресс-службу московской прокуратуры.

«В мусорном контейнере в ТиНАО обнаружено тело новорожденного ребенка», — цитирует агентство прокуратуру.

Сейчас на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, работу курирует зампрокурора округа Алхас Гицба, отмечает «Газета.Ru».

Организована проверка, причины и подробности инцидента расследуются. Процессуальное решение будет озвучено позже.

20 марта жительница Калуги самостоятельно родила малыша в своей квартире и убила его. После этого 30-летняя женщина выбросила своего ребенка в пакете в мусорный контейнер. Оттуда ребенок попал на ленту завода по переработке отходов, где его и обнаружили. Убийцу позже задержали.