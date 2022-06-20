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В парламент Франции впервые избрана горничная c пятью детьми

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Профсоюзная активистка Рашель Кеке стала первой горничной, избранной в парламент Франции. Об этом 20 июня сообщает журнал Paris Match.

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И что исход голосования значит для Эммануэля Макрона

Уроженка Кот-д'Ивуар 47-летняя Кеке от левого «Нового народного экологического и социального союза» во втором туре в своем округе в столичном регионе Иль-де-Франс обошла экс-министра спорта Роксану Марасиняню от правящей коалиции «Вместе!».

Как отмечает издание, Кеке получила национальную известность во время почти двухгодичной забастовки в парижском отеле Ibis Batignolles, горничные которого в 2019–2021 годах добивались повышения заработной платы и улучшения условий труда.

У Рашель Кеке пять детей. Она приехала во Францию в 2000 году и получила гражданство через 15 лет.

Накануне во Франции прошел второй тур выборов в парламент страны. По результатам голосования блоку «Вперед!» президента Эммануэля Макрона не удалось получить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Второе место на голосовании заняли левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у левых. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших. По итогам выборов блок «Вперед!» получит до 235 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальное объединение» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

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