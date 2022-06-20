В ЛНР рассказали о серьезных потерях польских наемников в Камышевахе
Польские наемники понесли серьезные потери в Нижней Камышевахе в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил командир подразделения шестого казачьего полка Народной милиции ЛНР.
«Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами», — рассказал он «РИА Новости».
Он отметил, что речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Командир подчеркнул, что накануне поляки понесли серьезные потери.
17 июня представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно. В военном ведомстве подчеркнули, что Минобороны РФ отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника.
9 июня ВС РФ высокоточными ракетами в Житомирской области уничтожили учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники.
В начале июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По данным ведомства, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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