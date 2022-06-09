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ВС РФ уничтожили в Житомирской области центр с иностранными наемниками

Минобороны: высокоточными ракетами в Житомирской области уничтожен центр переподготовки иностранных наемников
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Высокоточными ракетами в Житомирской области уничтожен центр переподготовки иностранных наемников. Об этом сообщил в четверг, 9 июня, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники», — сказал Конашенков на брифинге.

В начале июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

ВС РФ уничтожили сотни иностранных наемников на Украине. Спецоперация 2 июня, онлайн-трансляция
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По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, о чем он сообщил 1 июня, фигурантами уголовных дел стали более 70 иностранных наемников на Украине. Привлечены к ответственности были боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран. В Следственном комитете России уточняли, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

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