Вооруженные силы России нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области, убиты более 50 генералов и офицеров украинской армии. Об этом в воскресенье, 19 июня, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как стало известно, уничтоженные генералы и офицеры Вооруженных сил Украины числились в генштабе, руководили группировкой «Каховка», десантно-штурмовыми войсками и соединениями, которые осуществляют свою деятельность на Николаевском и Запорожском направлениях.

Помимо этого, авиация РФ за сутки посредством высокоточных ударов разбила украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой, кроме того, ликвидировано более 100 украинских военных, 30 танков и боевых бронированных машин. Бригада Вооруженных сил Украины прибыла в Донбасс из города Владимир-Волынский.

По информации российского оборонного ведомства, «Калибры» ликвидировали 10 гаубиц М777 и до 20 бронемашин в трансформаторном заводе в городе Николаев, которые прислал на украинскую территорию Запад.

В этот же день Министерство обороны России обнародовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море и нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. До этого, в средине месяца ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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