Минобороны РФ показало пуск ракет «Калибр» по объектам ВСУ

Минобороны РФ показало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море и нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован 19 июня.

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в комментарии к ролику.

Как добавили в российском военном ведомстве, экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск четырех «Калибров» по наземным целям.

Ранее в воскресенье официальный представитель Минобороы РФ Игорь Конашенков рассказал, что российский флот ударами «Калибров» уничтожил пункт управления ВС Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. По его словам, уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений.

17 июня командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко заявил, что потери тяжелых вооружений Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса составили приблизительно 50% военной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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