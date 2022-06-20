NYT рассказала о солидарности украинских венгров с РФ в целях спецоперации

Украинские власти опасаются венгерского меньшинства в Закарпатье, так как оно недовольно собственным положением в стране и сочувствует проводимой Россией операции по защите жителей Донбасса. Об этом рассказала газета The New York Times (NYT).

Обозреватель отмечает, что этнические венгры чувствуют себя обособленными от остальной Украины из-за политического пренебрежения Киева, мер по введению украинского языка в образовательном процессе в ущерб местной культуре, а также отсутствия у властей Украины стремления развивать регион. В качестве жеста политического пренебрежения автор приводит ситуацию с украинскими телеканалами.

«Ласло Зубанич, лидер Венгерского демократического союза Украины, сказал, что местные жители смотрят венгерское телевидение отчасти потому, что украинские кабельные каналы не доходят до приграничных районов, что он считает формой политического пренебрежения», — отмечает публикация.

Многие венгры, по словам Зубанича, остаются в Закарпатье и могут развивать свои фермы и винодельни только благодаря финансовой помощи Будапешта, а потому скептически относятся к словам Киева о желании развивать регион.

Дополнительные сложности для населения региона создают нападки украинских националистов, которые неоднократно были замечены в актах вандализма и нападениях на культурные учреждения и церкви, куда ходят преимущественно венгры.

Всё это приводит к тому, что российская спецоперация по защите Донбасса вызывает у венгров больше сочувствия, чем у остальной Украины, что тревожит киевское руководство, уточняет издание. Венгры понимают утверждение Москвы о том, что спецоперация проводится для защиты угнетенного населения Донбасса, которое так же, как и Закарпатье, страдало от действий Киева и националистов. Кроме того, на их мнение влияет политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, по словам обозревателя, занимает пророссийскую позицию.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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