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Подросток погиб и три человека пострадали при стрельбе в Вашингтоне

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Фото: Fox News/SEWINNOVATIVE
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В результате стрельбы в Вашингтоне был убит подросток и пострадали трое человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщил 19 июня канал Fox News со ссылкой на департамент полиции Вашингтона.

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Как сообщил начальник полиции Вашингтона Роберт Конти, инцидент произошел на несанкционированном мероприятии в связи с фестивалем Moechella, который описывается как «Фестиваль защиты интересов, усиливающий культуру Вашингтона, округ Колумбия».

Из приведенных телеканалом кадров видно, что на месте происшествия работали экстренные службы, которые помогали пострадавшим.

«Департамент столичной полиции подтверждает, что подросток, застреленный на улице Ю, не выжил. Раненый офицер полиции выздоравливает. Еще два человека, получившие огнестрельные ранения, также выздоравливают», — говорится в заявлении ведомства.

«Мы должны убедиться, что люди несут ответственность за свои действия. Когда у вас большие скопления людей в густонаселенном районе, достаточно одного человека с огнестрельным оружием, чтобы создать опасную обстановку», — прокомментировал ситуацию Конти.

Он также добавил, что в рамках расследования происшествия полицией американской столицы было изъято несколько образцов огнестрельного оружия, в том числе один с расширенным магазином. Образец оружия, из которого стреляли в полицейского, на данный момент не найден, подытожил Конти.

Личности и количество подозреваемых в полиции Вашингтона не уточняли.

14 июня стало известно о стрельбе в детском лагере в городе Данканвилл (штат Техас), которую устроил 42-летний афроамериканец. На место происшествия прибыла полиция, которая ранила подозреваемого, позже он скончался в больнице. Дети и воспитатели лагеря не пострадали.

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