В Техасе мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере

В американском городе Данканвилл (штат Техас) во вторник, 14 июня, 42-летний афроамериканец устроил стрельбу в детском лагере. Об этом сообщает телеканал Fox4.

По его информации, мужчина вошел на территорию лагеря, поговорил с сотрудником в холле, а затем выстрелил из принесенного с собой пистолета.

Персонал и дети спрятались в классах. Полиция прибыла на место происшествия в течение двух минут после звонка в службу экстренной помощи. Завязалась перестрелка.

В результате преступник был ранен. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу, где он и скончался.

Находившиеся в лагере дети и воспитатели не пострадали. Как отмечает канал, в лагере находилось 150 детей. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в дверь, но пуля никого не задела.

Накануне в США произошла еще одна стрельба. Неизвестный открыл огонь в обувном магазине в торговом центре The Mall at Tuttle Crossing в городе Колумбус (штат Огайо). Один из посетителей получил смертельное ранение и скончался на месте.