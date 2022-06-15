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В Техасе мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере

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Фото: Fox4
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В американском городе Данканвилл (штат Техас) во вторник, 14 июня, 42-летний афроамериканец устроил стрельбу в детском лагере. Об этом сообщает телеканал Fox4.

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По его информации, мужчина вошел на территорию лагеря, поговорил с сотрудником в холле, а затем выстрелил из принесенного с собой пистолета.

Персонал и дети спрятались в классах. Полиция прибыла на место происшествия в течение двух минут после звонка в службу экстренной помощи. Завязалась перестрелка.

В результате преступник был ранен. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу, где он и скончался.

Находившиеся в лагере дети и воспитатели не пострадали. Как отмечает канал, в лагере находилось 150 детей. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в дверь, но пуля никого не задела.

Накануне в США произошла еще одна стрельба. Неизвестный открыл огонь в обувном магазине в торговом центре The Mall at Tuttle Crossing в городе Колумбус (штат Огайо). Один из посетителей получил смертельное ранение и скончался на месте.

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