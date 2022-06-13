Человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в США

Стрельба произошла в торговом центре The Mall at Tuttle Crossing в городе Колумбус (штат Огайо, США), один человек погиб. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил телеканал 10TV.

По данным правоохранительных органов, около 14:41 (22:41 мск) по местному времени неизвестный открыл огонь в обувном магазине. Один из посетителей получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в полиции сообщили, что по подозрению в стрельбе был задержан мужчина.

Мотивация преступника пока неизвестна. Следователи планируют изучить видеоматериалы с камер наблюдения для того, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Ранее, 10 июня, появилась информация о том, что три человека получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Iverson Mall в Темпл-Хиллз (штат Мэриленд). Пострадавшие были госпитализированы. Местные правоохранители разыскивают злоумышленника.

Накануне сообщалось, что минимум трое были застрелены неизвестным на территории компании Columbia Machine в Смитсбурге (штат Мэриленд, США).

3 июня президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке американской конституции. Палата представителей конгресса США 8 июня уже одобрила законопроект об ужесточении контроля.