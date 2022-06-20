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Военкор «Известий» продемонстрировал тактику работы Су-34

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Понятия «нелетная погода» для пилотов современных истребителей-бомбардировщиков практически не существует. Су-34 вылетает на выполнение задач в любое время суток и при любых метеоусловиях. Кадры военного аэродрома в понедельник, 20 июня, представил военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Перед каждым боевым заданием процедура проверки метеорологических условий обязательна. Первым в бой отправляется погодный разведчик — специальный метеоагент. Предполетная подготовка Су-34 напоминает хорошо отлаженный конвейер. Техники уже набили руку — процесс проверки всех систем сокращен до минимума.

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Ракета класса «воздух–поверхность» предназначена для уничтожения мостов и железнодорожных переправ. Дальность ее действия — 30 км. Ракеты класса «воздух–воздух» здесь уже давно не используют. У Су-34 в небе не осталось достойных противников. Угроза исходит с земли. Но и она не способна нанести самолету особого вреда.

«Были случаи, когда на низких высотах самолет задевало осколками. Но он вернулся благополучно. И вскоре снова пошел на вылет. На восстановление потребовались считанные часы», — рассказал инженер авиационной группы Максим.

Для защиты от наземной угрозы на Су-34 используют специальные тепловые ловушки. Внешне их работа похожа на небольшой фейерверк. Эти яркие шары сбивают с толку оружие противника. Кабина истребителя полностью состоит из брони. В ее основе титановый сплав. Такую не взять ничем. А вот от Су-34 у врага никакой защиты нет — он целится на расстоянии в несколько десятков километров и внезапно атакует.

В такой напряженной работе без поддержки никак. Она у летчиков есть всегда. Военные рассказывают, что постоянно получают теплые слова от родных и даже незнакомых людей.

14 июня военный корреспондент «Известий» снял видео работы российской авиации в городе Попасная. На кадрах истребители сбрасывают боеприпасы на позиции Вооруженных сил Украины, данные о которых были получены заранее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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