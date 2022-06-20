Источник рассказал о применении ВКС РФ новых высокоточных ракет в ходе спецоперации

В рамках специальной военной операции по защите Донбасса Россия начала применять на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «305» Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например, по складам с боеприпасами и ГСМ», — приводит агентство слова собеседника.

Он подчеркнул, что новые ракеты обладают очень высокой точностью с погрешностью не более 2 м от линии прицеливания.

У боеприпаса существуют разные режимы наведения. В режиме «выстрелил — забыл» цель захватывается еще на подвеске вертолета, после пуска ракета полностью автономна. В режиме телеуправления пуск производится по координатам, которые находятся вне видимости объекта поражения. Тогда ракета летит без внешних ориентиров или поступающих извне сигналов, но при подлете к цели включается оптико-электронная головка самонаведения, передающая изображение на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Только после этого оператор указывает нужную цель.

Дальность полета ракеты «305» — 14,5 км, ее стартовый вес — 105 кг, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 кг. Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых целей в любое время суток и может применяться как к движущимся, так и к неподвижным объектам.

18 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия применила новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что их действия были очень эффективными.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».