Судебные приставы начали взыскивать долги в автоматическом режиме

Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание их долгов с 20 июня будут проходить без участия судебного пристава в автоматическом режиме.

Благодаря принятым поправкам Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сможет принимать решения по вопросам возбуждения исполнительного производства, окончания, приостановления, прекращения исполнительного производства, отказе в его производстве. Кроме того, ведомство уполномочено принимать действия по взысканию исполнительского сбора, установлению и отмене установленных для должника ограничений, запретов, наложению и снятию арестов и других решений, которые не требуют личного участия судебного пристава-исполнителя.

Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате должником штрафа в установленный законом срок, что станет возможным благодаря предоставлению информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Это касается в том числе неуплаченных в течение 60 дней штрафов за нарушения правил дорожного движения. При этом переход на автоматизированное списание долгов по штрафам с водителей, не отменяет предварительного срока для добровольной уплаты штрафа и возможности обжаловать его.

Вместе с тем поправки в закон позволят автоматически снимать ограничения в выезде за рубеж при погашении должником задолженности. Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал «Госуслуги» или Автоматизированную информационную систему ФССП. Эти постановления можно будет обжаловать в суде.

20 мая ФССП России сообщила «Известиям» о том, что количество должников по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) на конец первого квартала 2022 года увеличилось на 600 тыс. человек и составило 4,6 млн. Среди причин, повлиявших на рост числа должников, эксперты называют падение доходов россиян, вызванное сначала пандемией, а затем и санкционным давлением.

1 апреля президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал о том, что банки, микрофинансисты и коллекторы испытывали трудности с получением средств при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Кроме того, президент ассоциации подчеркнул, что отвечающие за принудительное взыскание госорганы не дают обратной связи по сложившейся ситуации.