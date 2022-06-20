Реклама
Прямой эфир

Судебные приставы начали взыскивать долги в автоматическом режиме

Судебные приставы в России с 20 июня смогут взыскивать долги в автоматическом режиме
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание их долгов с 20 июня будут проходить без участия судебного пристава в автоматическом режиме.

Стоять, бояться: как ловят должников на дорогах
«Известия» приняли участие в совместном рейде судебных приставов и ГИБДД

Благодаря принятым поправкам Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сможет принимать решения по вопросам возбуждения исполнительного производства, окончания, приостановления, прекращения исполнительного производства, отказе в его производстве. Кроме того, ведомство уполномочено принимать действия по взысканию исполнительского сбора, установлению и отмене установленных для должника ограничений, запретов, наложению и снятию арестов и других решений, которые не требуют личного участия судебного пристава-исполнителя.

Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате должником штрафа в установленный законом срок, что станет возможным благодаря предоставлению информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Это касается в том числе неуплаченных в течение 60 дней штрафов за нарушения правил дорожного движения. При этом переход на автоматизированное списание долгов по штрафам с водителей, не отменяет предварительного срока для добровольной уплаты штрафа и возможности обжаловать его.

Вместе с тем поправки в закон позволят автоматически снимать ограничения в выезде за рубеж при погашении должником задолженности. Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал «Госуслуги» или Автоматизированную информационную систему ФССП. Эти постановления можно будет обжаловать в суде.

20 мая ФССП России сообщила «Известиям» о том, что количество должников по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) на конец первого квартала 2022 года увеличилось на 600 тыс. человек и составило 4,6 млн. Среди причин, повлиявших на рост числа должников, эксперты называют падение доходов россиян, вызванное сначала пандемией, а затем и санкционным давлением.

1 апреля президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал о том, что банки, микрофинансисты и коллекторы испытывали трудности с получением средств при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Кроме того, президент ассоциации подчеркнул, что отвечающие за принудительное взыскание госорганы не дают обратной связи по сложившейся ситуации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022