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Матвиенко прокомментировала введение Украиной визового режима с Россией

Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима с Россией
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Фото: ТАSS/URA.RU
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией.

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«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», — прокомментировала Матвиенко 19 июня в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

17 июня о намерении ввести визы для россиян сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Именно он и внес в Верховную раду соответствующий законопроект.

Украинский кабмин одобрил введение визового режима с Россией. Он начнет действовать с 1 июля. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что подобная мера якобы поспособствует безопасности Украины, так как власти смогут контролировать въезд граждан РФ в страну.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что этим решением Киев прежде всего наказывает граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в РФ и получили российское гражданство. По его словам, визовый режим можно отнести к прочим недружественным действиям, которые Киев предпринимает последние годы. Москве, отметил он, не стоит отвечать на это зеркально.

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимала с 2014 года. Впервые эту идею высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос планировали рассматривать в Верховной раде.

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