В Госдуме предложили тестировать в ГИБДД для управления электросамокатом

Водителям электросамокатов надо сдавать тесты на вождение в ГИБДД. Об этом 19 июня заявил замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков.

По его мнению, тестируемым надо отвечать в том числе на вопросы о скоростных ограничениях для данного вида транспорта.

«Каждый водитель электросамоката должен с легкостью отвечать на вопросы: как на самокате пересечь пешеходный переход, как вести себя, если на тротуаре многолюдно, как припарковать самокат, какие скоростные и возрастные ограничения существуют в твоем городе», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Как отметил Бурлаков, тестирование по этим вопросам станет логичным. После сдачи экзамена владельцу электросамоката можно вручать документ об успешном тестировании.

15 июня член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал «Известиям», что СПЧ при президенте России готовит предложения по ужесточению правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

Предложения, которые будут направлены в правительство, окончательно обсудят и сформулируют на заседании постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы 27 июня.

Обсуждение темы активизировалось после десятков резонансных происшествий. Так, 14 июня в Москве погиб 24-летний мужчина, управлявший электросамокатом. 11 июня после столкновения с электросамокатом с территории ВДНХ с сотрясением, переломом лобной кости и ключицы госпитализировали пятилетнюю девочку. А 5 июня по той же причине скончалась 83-летняя москвичка.