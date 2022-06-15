Реклама
Прямой эфир
Мир
Лаврентьев спрогнозировал эскалацию напряженности в Сирии из-за спецоперации Турции
Мир
Блинкен пообещал поддержать Украину в территориальном вопросе
Мир
Россия назвала недопустимыми удары Израиля по территории Сирии
Мир
Российская межведомственная организация привезла гумпомощь в сирийскую Дейру
Мир
Антонов уличил США в нежелании замечать зверства националистов Украины в ДНР
Мир
Власти Запорожья сообщили об открытии автомобильного маршрута через Мариуполь в Крым
Мир
Премьер-министр ДНР пообещал сохранить прежний состав правительства
Мир
В Германии уличили Зеленского в выпаде в адрес Меркель
Мир
Пентагон сообщил о предоставлении Киеву гаубиц M777
Мир
В ФРГ заявили о губительном эффекте нефтяного эмбарго для экономики
Общество
СПЧ предложил запретить детям до 18 лет управлять электросамокатами

СПЧ предложил запретить детям до 18 лет управлять электросамокатами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России готовит предложения по ужесточению правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, рассказал «Известиям» в среду, 15 июня, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Уличное оснащение: в Москве хотят брать плату за парковку электросамокатов
Заинтересует ли сервис владельцев этих транспортных средств

Понятие электрического транспортного средства должно быть зафиксировано в правилах дорожного движения (ПДД), там же необходимо указать принципы его использования, отметил эксперт.

«Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону», — отметил Кабанов.

Необходимо, считает член СПЧ, ввести для электросамокатов и других подобных транспортных средств обязательное страхование ответственности, разрешить управлять ими только с 18 лет. Можно подумать и о получении для этого прав особой категории, добавил он.

Предложения, которые будут направлены в правительство, окончательно обсудят и сформулируют на заседании постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы 27 июня, подчеркнул Кабанов.

Обсуждение этой темы активизировалось после нескольких резонансных происшествий. Так, 14 июня в Москве погиб 24-летний мужчина, управлявший электросамокатом, сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах. Ранее, 11 июня, после столкновения с этим популярным транспортным средством с территории ВДНХ с сотрясением, переломом лобной кости и ключицы госпитализировали пятилетнюю девочку. А 5 июня по той же причине скончалась 83-летняя москвичка.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лихая беда: детям до 18 хотят запретить управлять электросамокатами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022