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Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации от холеры

Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В настоящее время необходимости в массовой вакцинации от холеры в России нет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, степень риска низкая. Действия ведомства дополнительно снижают эти риски.

«В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — цитирует ее «РИА Новости».

В России есть отечественная вакцина от холеры, напомнила она. Препарат выпускается в форме таблетки.

19 мая кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова рассказала «Известиям», возможно ли развитие эпидемии холеры. По ее словам, специалисты всё чаще упоминают риск заражения холерой. Это связано с наступлением сезона заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Для того чтобы не заразиться, врач рекомендовала мыть руки после посещения туалета и обязательно перед едой, мыть овощи, фрукты, зелень, а также употреблять бутилированную или кипяченую воду, не купаться в водоемах, где купание запрещено.

28 апреля Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления.

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