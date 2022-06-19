Попова заявила об отсутствии необходимости в массовой вакцинации от холеры

В настоящее время необходимости в массовой вакцинации от холеры в России нет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, степень риска низкая. Действия ведомства дополнительно снижают эти риски.

«В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — цитирует ее «РИА Новости».

В России есть отечественная вакцина от холеры, напомнила она. Препарат выпускается в форме таблетки.

19 мая кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова рассказала «Известиям», возможно ли развитие эпидемии холеры. По ее словам, специалисты всё чаще упоминают риск заражения холерой. Это связано с наступлением сезона заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Для того чтобы не заразиться, врач рекомендовала мыть руки после посещения туалета и обязательно перед едой, мыть овощи, фрукты, зелень, а также употреблять бутилированную или кипяченую воду, не купаться в водоемах, где купание запрещено.

28 апреля Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления.