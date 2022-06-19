Власти ДНР назвали Нюрнбергский процесс фундаментом для трибунала в регионе

Фундаментом для трибунала в Донецкой Народной Республике (ДНР) станет Нюрнбергский процесс. Об этом воскресенье, 19 июня, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, [действующих в ДНР], были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина. Их документы легли в основу Нюрнбергского процесса. Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — указала она в беседе с ТАСС.

Шишкина сообщила, что в 2018 году в ДНР уже прошли народные трибуналы, зафиксировавшие преступления и вынесшие приговор и в отношении украинского президента и его пособников.

Власти региона планируют провести до конца лета промежуточные трибуналы над членами батальонов «Азов» и «Айдар» (против членов группировок в РФ возбуждены уголовные дела), а также над военнослужащими ВСУ, жестокие военные преступления которых были зафиксированы следствием.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британских иностранных наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

18 июня депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что ущерб, который понесла Донецкая Народная Республика только за 2014 год и первое полугодие 2015 года в ходе конфликта с Украиной превысил 600 млрд российских рублей. Подсчет, по ее словам, ведется медленно, так как производится экспертная оценка, требуются документы, некоторые из которых утрачены в ходе боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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