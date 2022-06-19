Глава ФАС назвал парадоксальными цены на авиатопливо в РФ

Стоимость авиатоплива в России — парадоксальна: при том, что цены на сжиженный газ и бензин снижаются, цена авиакеросина растет, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в субботу, 18 июня.

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он в беседе с РБК.

По мнению Шаскольского, подобная ситуация необычна, но на стоимости билетов она не сказывается.

«Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается. То есть на самом деле цена у них приемлемая. За рынком авиакеросина мы продолжим следить», — пообещал он.

В марте Федеральная антимонопольная служба выдала компаниям предостережения в связи с их публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. ФАС напомнила, что организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести к установлению или поддержанию цен.

14 февраля глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что к 2035 году самолеты могут начать летать на водородном топливе. Министр указал, что прогресс затрагивает и другие сферы транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог.