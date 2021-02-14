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Савельев допустил переход самолетов на водородное топливо к 2035 году

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К 2035 году самолеты могут начать летать на водородном топливе. Такое предположение в воскресенье, 14 февраля, сделал глава Минтранса России Виталий Савельев.

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«Полеты (на альтернативных видах топлива. — Ред.) уже осуществляются на квадрокоптерах за рубежом. Используются альтернативные виды топлива для авиапромышленности, например вместо керосина — водородное топливо. Есть прогноз, что к 2035 году самолеты смогут летать реально на водородном топливе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр указал, что прогресс затрагивает и другие сферы транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог.

«Когда мы строим дороги, мы должны <...> закладывать эти вещи. Не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть, газ будет [или] водородное топливо для автомобилей», — отметил Савельев.

По его словам, Минтранс прорабатывает эту задачу с партнерами и коллегами из Минпромторга и Минэкономики.

30 декабря 2020 года президент России Владимир Путин в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что в стране должны реализовываться планы использования газомоторного топлива, к 2023 году необходимо сделать городской автобус на водороде.

По словам главы государства, работа городского транспорта на водородном топливе востребована в высшей степени.

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