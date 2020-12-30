Путин поставил задачу запустить к 2023 году в городах автобусы на водороде

В России должны реализовываться планы использования газомоторного топлива, к 2023 году надо сделать городской автобус на водороде. Об этом 30 декабря в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, работа городского транспорта на водородном топливе востребована в высшей степени.

«И потом следующий шаг — на водороде нужно делать локомотивы», — цитирует президента сайт Кремля. Разработки надо вести с учетом требований к транспорту и сохранению природы, подчеркнул Путин.

Ранее в ходе встречи с Мишустиным российский лидер заявил, что в России в 2021 году должен быть готов опытный образец нового пассажирского самолета на девять мест. Как он добавил, уральское КБ сделало самолет «Байкал», серийный выпуск которого начнется в 2024 году.