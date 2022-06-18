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Число погибших в ДНР в результате обстрела ВСУ возросло до пяти

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Число погибших в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) возросло до пяти. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Утром в субботу два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали во время обстрела Донецка. Позже стало известно, что в результате обстрела украинскими силовиками Куйбышевского района Донецка погиб еще один человек.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, Донецк остается под обстрелами, зафиксированы сильные задымления, повреждено одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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