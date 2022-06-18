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Один человек погиб в результате обстрела силами ВСУ Донецка
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Один человек погиб в результате обстрела силами ВСУ Донецка

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В результате обстрела украинскими силовиками Куйбышевского района Донецка погиб один человек. Об этом 18 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
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По его данным, погиб мужчина 1996 года рождения. Ранения получили еще двое мужчин и две женщины.

В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка ранения получил мужчина.

«Информация по жертвам среди гражданского населения продолжает поступать», — отметили в представительстве ДНР.

Обстрел Петровского района ракет из БМ-27 «Ураган» был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск). Кроме того, спустя пять минут украинские националисты атаковали и Киевский район города. В 10:30 боевики туда выпустили пять снарядов калибром 155 мм.

Также утром в субботу сообщалось, что два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали во время обстрела Куйбышевского района Донецка. Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель были госпитализированы. Один из них скончался от полученных травм.

Украина проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. 24 февраля на фоне обострения в регионе Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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