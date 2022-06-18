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Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52
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Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Министерство обороны России в субботу, 18 июня, опубликовало кадры работы российских вертолетов Ка-52 в Донбассе.

На кадрах представлен вылет боевых машин с аэродрома, нанесение ударов по целям и их возвращение на точку базирования.

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Перед вылетом боекомплект вертолетов полный, следует из ролика. Затем машина поднимается в воздух и направляется к целям. После нанесения удара по позициям противника и уничтожению живой силы вертолеты вернулись на места постоянной дислокации.

На корпуса вертолетов нанесены символы V.

Как уточнили в Минобороны, в ходе данного вылета экипажи выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских военных. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

17 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на военно-полевом аэродроме. Он рассказал, что боевых задач поставлено столько, что Ка-52 редко находится на земле. Атакует «Аллигатор» на расстоянии более десяти километров.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет четвертого поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Его предшественник — Ка-50 «Чёрная акула».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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