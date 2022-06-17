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«Известия» показали работу боевых вертолетов «Аллигатор» в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Шум не умолкает ни на минуту, вылеты происходят по часам. Вертолет Ка-52 «Аллигатор» взлетает в воздух, чтобы выполнить очередную боевую задачу. На военно-полевом аэродроме в пятницу, 17 июня, побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Взлеты и по одному и парами. «Сдувает» всех, кто находится на земле. А вот самому вертолету ветер, какой бы он силы не был, совершенно нипочем. Вертолет Ка-52 может совершать взлеты и посадку при сильном боковом встречном ветре. Может сесть на любую площадку.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Эта машина очень эффективна. Основной плюс — это высокая маневренность. Может выполнять полеты на предельно малой высоте. В основном на этой высоте мы летаем. И в данном профиле она проявляет высокую маневренность. То есть летчику удобно пилотировать, удобно прицеливаться, вести наблюдение из кабины», — рассказывает штурман-оператор Даниил.

Цель известна еще до вылета, а вот корректировка координат происходит прямо в небе. Ошибки исключены. Все удары по военным объектам ВСУ точечные. Арсенал вооружения «Аллигатора» позволяет менять тактику атаки прямо на лету.

Экипаж не раз попадал под обстрелы с земли. Но противник ни разу не добился своей цели. Ракетные комплексы Stinger боевые вертолеты не берут, а ПВО их просто не видит.

Боевых задач столько, что Ка-52 редко находится на земле. Боевая машина универсальная: есть бортовая защита, блок управляемых и неуправляемых ракет. Ка-52 может как сопровождать транспортные вертолеты, так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов, даже не подлетая к ним. Атакует «Аллигатор» на расстоянии более десяти километров.

16 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу штурмовиков Су-25 «Грач», которые обеспечивают прикрытие сухопутных войск и наносят удары по точкам ВСУ. Перед нанесением удара штурмовик снижается до высоты ниже крон деревьев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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