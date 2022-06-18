«Известия» показали работу полевого госпиталя в ходе спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в субботу, 18 июня, показал работу российского мобильного госпиталя в ходе военной операции по защите Донбасса.

Снаружи госпиталь выглядит просто — как надувные модули. Однако на самом деле по уровню оказания помощи это полноценная больница. Пациенты с готовностью дают интервью: им есть что сказать лечащим врачам, и всегда это слова благодарности.

В основном здесь выхаживают гражданских. Среди них много жителей Украины, которые чудом выбрались из-под обстрелов со стороны украинских боевиков. У большинства из них осколочные ранения. Среди пациентов госпиталя есть и бывшие украинские военнослужащие.

«Также их отправляют в больницы. Для нас нет разница гражданский или военный. Наша обязанность оказать первую медицинскую помощь», — подчеркнула старшая медсестра Наталья.

Свою работу военные врачи осуществляют круглосуточно, без выходных.

«Объем помощи, которую мы здесь оказываем говорит о том, что мы здесь не просто так. Я считаю это призванием, а не работой», — поделился старший ординатор Михаил.

Многие мирные жители из прифронтовых населенных пунктов попадают сюда прямо с передовой. Там, непосредственно на месте, первую помощь им оказывают российские военные, а потом эвакуируют в этот госпиталь.

Помимо оперативной медицинской помощи, здесь ведут прием узкие специалисты, например офтальмолог. Операционные оснащены современным оборудованием: циркулятором воздуха, стерильной камерой для хранения хирургических инструментов.

Называть местоположение госпиталя категорически нельзя. Противник может нанести по нему удар, как было уже не раз.

«Проводили операцию раненому. В этот момент начался артобстрел. Тем не менее состояние пациента не позволяло оставить его без помощи весь медперсонал выполнял свою работу», — вспоминает врач- хирург Дмитрий.

Украинские националисты не щадят ни раненых, ни врачей.

Накануне Минобороны РФ показало прием в больницах Харьковской области, который ведут российские военные врачи. Специалисты медицинской службы Западного военного округа сегодня едва ли не единственные, на кого могут рассчитывать местные жители.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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