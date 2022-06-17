«Известия» побывали на приеме российских военных медиков в Харьковской области

Прием в больницах Харьковской области ведут российские военные врачи. Специалисты медицинской службы Западного военного округа сегодня едва ли не единственные, на кого могут рассчитывать местные жители. Кадры работы медиков с нуждающимися мирными жителями региона опубликовало Минобороны России в пятницу, 17 июня.

Своих медиков в больницах почти не осталось. А вот потребность в них растет, особенно когда речь идет о хирургии.

«Недавно был такой случай, оперировали женщину с кишечной непроходимостью, по поводу ущемленной грыжи. Пришлось делать операцию здесь. Пациентка была успешно прооперирована, выписана, сейчас находится на амбулаторном лечении, приходит на перевязки. Кто приходит к нам за помощью, как правило, все достаточно благодарны, благосклонны, лояльны, тактичны. Поэтому стараемся соблюдать максимально тактичность и проявлять дружелюбие к друг другу», — рассказал журналистам врач-хирург медицинского батальона Западного военного округа Петр.

В одном из освобожденных населенных пунктов Харьковской области военные медики развернули мобильный госпиталь для оказания первой доврачебной и врачебной помощи мирным жителям. Специалисты проводят круглосуточные приемы граждан, как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных ударов ВСУ.

Местный житель Виктор страдает от диабета. Из-за осложнений на ноге ему приходится ходить на костылях. Его родная поликлиника не работает. Необходимые лекарства и уход он может найти только в больнице у военных. Дважды в день он ходит сюда на перевязки. Если бы не своевременная помощь российских медиков, мужчина мог бы остаться без ноги. Теперь появился шанс избежать осложнений.

«Особенность заключается в том, что нам необходимо постоянно ухаживать за больным, следить за его состоянием, что обычно осуществляется в условиях поликлиники. На данный момент мы стараемся взять на себя ее функции, насколько хватает наших сил», — говорит врач.

В больницах подконтрольных российским военным территорий врачи Минобороны России оказывают практически любую возможную помощь местному населению. Не забывают медики и жителей окрестных поселков. Для них работают полевые госпитали, которые можно превратить в полноценную операционную. Но пока острой потребности в этом не возникает.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».