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Военные РФ оказали помощь в восстановлении православного храма в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России в субботу, 18 июня, продемонстрировало кадры расчистки завалов храма святителя Николая Чудотворца, разрушенного в результате артиллерийских и минометных обстрелов украинских боевиков одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

По информации оборонного ведомства, военнослужащие Центрального военного округа совместно с местными жителями приступили к первому этапу восстановления храма. Были расчищены завалы, вынесены разрушенная мебель и элементы церковного убранства. Большая часть работ велась в главной зале, куда обрушился купол храма. Внешняя обшивка купола — пластины, покрытые сусальным золотом, были демонтированы с обломков несущих конструкций и будут использованы при дальнейшем восстановлении церкви.

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Подчеркивается, что в результате обстрелов пострадал фасад храма, разрушены купол и звонница, сожжена трапезная, разбиты иконы, многие из которых реставрировать невозможно.

Ранее, 13 июня, Свято-Владимирский храм в Донецке подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. Здание получило повреждения, вокруг него разбросаны кирпичи. На месте удара обнаружены обломки украинской ракеты.

4 июня при отступлении боевики Украины подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР. Как сообщило Министерство обороны России, преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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