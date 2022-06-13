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Опубликованы кадры с места обстрела храма в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Свято-Владимирский храм в Донецке 13 июня подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На месте удара обнаружены обломки украинской ракеты.

Здание получило повреждения, вокруг него разбросаны кирпичи. Кроме того, пострадали машины, которые стояли неподалеку.

Обстрел Донецка ведется в течение всего дня. Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 мм по Майскому рынку в Буденновском районе города, что привело к возгоранию шести контейнеров. В результате обстрела погибли три человека, среди них — женщина и ребенок, еще несколько мирных жителей получили осколочные ранения и ожоги. Всего сообщалось о 18 пострадавших, в их числе двое детей.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. Он отметил, что за последние десять обстрелы города ведутся из артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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