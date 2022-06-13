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Число раненных при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 18

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Фото: REUTERS/Stringer
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Число раненных при обстреле украинскими войсками Майского рынка в Буденновском районе Донецка возросло до 18. Об этом 13 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«На территории Майского рынка погибли: мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения, ребенок (мальчик) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка», — сказано в сообщении.

Обстрел произошел ранее в этот день. Атака велась из реактивной системы залпового огня «Ураган» ракетами с фугасной боевой частью. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Также в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, за последние десять дней Донецк обстреливался с применением артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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