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Глава «АвтоВАЗа» допустил выпуск заводом электросамокатов

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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«АвтоВАЗ» в перспективе может наладить производство электрокаров и электросамокатов — такие наработки в Тольятти уже есть, рассказал «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, президент автозавода Максим Соколов.

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«Как говорится, «никогда не говори «никогда». Почему бы и нет? Тем более в качестве побочного производства на Lada производятся электрические беспилотные тележки для внутренней заводской логистики», — рассказал он.

Соколов добавил, что беспилотные тележки пользуются большим спросом, поэтому любые перспективные разработки могут получить развитие.

«Скажу так: всё может быть, мы не отказываемся ни от одной ценной стратегической мысли», — резюмировал он.

Глава «АвтоВАЗа» признался, что в долгосрочной стратегии автозавод намерен решить задачу по разработке электромобиля. А каким будет его облик — гибрид или чистый электромобиль, — определит будущее, в том числе будущее развития электромобилей в мире.

«Мы должны соответствовать мировым трендам, даже если кто-то не хочет сотрудничать с «АвтоВАЗом». При этом всё-таки нельзя сказать, что для двигателя внутреннего сгорания век завершен. Он еще имеет определенные перспективы, по крайней мере, в рамках ближайшего десятилетия», — подчеркнул Соколов.

В этот же день министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России планируют возродить автомобильные бренды «Победа» и «Волга». Он не уточнил, что проект может быть реализован на нескольких площадках.

Ранее в этот день Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что производство на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года, причем станет возможен выпуск гибридных авто или электроверсии.

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