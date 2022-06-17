Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает с августа

Повышенный кешбэк — до 40% от стоимости тура за поездки на Дальний Восток — россияне смогут получить уже в августе, когда стартует осенний этап акции. Об этом 17 июня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметила Догузова, вопрос повышенного кешбэка в регионы Дальнего Востока был проработан по поручению президента Российской Федерации. Запланировать такую поездку можно будет с 1 октября и до конца года, как и в 2021 году.

«Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток — это 40% и 40 тыс. рублей соответственно. То есть мы в два раза увеличиваем те показатели, которые сейчас работают для всей страны с учетом удаленности региона и желания отдельно его поддержать», — добавила глава Ростуризма каналу НТВ.

В рамках госпрограммы кешбэка граждане РФ могут приобретать размещение в отелях и других объектах, турпакеты и круизы по рекам со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей. В 2022 году распродажи туров с кешбэком уже проходили с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля.

Как сообщил «Известиям» также в рамках ПМЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, турпоток в Приморье вырос на треть, отчего в сезон бывает непросто найти приемлемое по цене жилье. По его словам, спрос рождает предложение — очень много проектов, не только масштабных, как «Три вулкана» на Камчатке, но и десятки проектов малого и среднего масштаба, в частности, турбазы. Чекунков отметил разнообразие и качество отдыха в регионе, в том числе на Курильских островах. Он подчеркнул особое природное богатство дальневосточных земель, обратив внимание на необходимость развития инфраструктуры.

9 июня президент России Владимир Путин поручил увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Эту инициативу российский лидер поручил рассмотреть правительству страны в октябре прошлого года.