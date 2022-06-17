Реклама
Прямой эфир
Туризм
Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает с августа
Общество
Мощный ливень обрушился на Москву
Экономика
Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва
Наука
Спутник «Аист-2Т» выведут на орбиту во время первого запуска «Ангары»
Мир
В Херсонской области анонсировали начало социальных выплат с конца июня
Экономика
Новак предрек Европе высокие цены на газ в ближайшие годы
Мир
Украинские военные на «Азоте» в Северодонецке начали сдаваться в плен
Экономика
Борисов заявил о возможном разборе иностранных самолетов на запчасти
Экономика
В России сотрут границы между муниципалитетами
Мир
Украина ввела визовый режим для граждан РФ с 1 июля
Авто
В АвтоВАЗе заявили о планах разработать в будущем новую модель электромобиля
Сюжет:

Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает с августа

0
Фото: ТАСС/Елена Верещака
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повышенный кешбэк — до 40% от стоимости тура за поездки на Дальний Восток — россияне смогут получить уже в августе, когда стартует осенний этап акции. Об этом 17 июня сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Одна из главных задач — это сшивание Севера и Востока»
Министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков — о развитии региона, туристических перспективах и борьбе с пожарами

Как отметила Догузова, вопрос повышенного кешбэка в регионы Дальнего Востока был проработан по поручению президента Российской Федерации. Запланировать такую поездку можно будет с 1 октября и до конца года, как и в 2021 году.

«Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток — это 40% и 40 тыс. рублей соответственно. То есть мы в два раза увеличиваем те показатели, которые сейчас работают для всей страны с учетом удаленности региона и желания отдельно его поддержать», — добавила глава Ростуризма каналу НТВ.

В рамках госпрограммы кешбэка граждане РФ могут приобретать размещение в отелях и других объектах, турпакеты и круизы по рекам со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей. В 2022 году распродажи туров с кешбэком уже проходили с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля.

Как сообщил «Известиям» также в рамках ПМЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, турпоток в Приморье вырос на треть, отчего в сезон бывает непросто найти приемлемое по цене жилье. По его словам, спрос рождает предложение — очень много проектов, не только масштабных, как «Три вулкана» на Камчатке, но и десятки проектов малого и среднего масштаба, в частности, турбазы. Чекунков отметил разнообразие и качество отдыха в регионе, в том числе на Курильских островах. Он подчеркнул особое природное богатство дальневосточных земель, обратив внимание на необходимость развития инфраструктуры.

9 июня президент России Владимир Путин поручил увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Эту инициативу российский лидер поручил рассмотреть правительству страны в октябре прошлого года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022