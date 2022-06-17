Министр Чекунков рассказал о развитии туризма на Дальнем Востоке

Турпоток в Приморье вырос на треть, отчего в сезон бывает непросто найти приемлемое по цене жилье, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) «Известиям» в четверг, 16 июня.

«Безусловно, у нас на треть вырос турпоток, Приморье показывает очень серьезный прирост. Как у любого резкого явления, есть и негативные стороны: сильно выросли цены. В сезон практически невозможно найти по доступным ценам отель ни в Приморье, ни на Камчатке. Спрос рождает предложение — очень много проектов, не только масштабных, как «Три вулкана» на Камчатке, мы видим десятки проектов малого и среднего масштаба, так называемые турбазы. С одной стороны, это хорошо, это формирует и занятость в среднем и малом бизнесе, дает людям хорошие услуги, и в целом это разнообразие», — сообщил он.

Чекунков отметил разнообразие и качество отдыха в регионе, в том числе в таких интересных местах, как Курильские острова. Он подчеркнул особое природное богатство дальневосточных земель, обратив внимание на необходимость развития инфраструктуры.

«У нас в недрах есть всё, что только можно вообразить, но не до всего дотягивается транспорт, не везде есть энергетика для того, чтобы эти ресурсы добыть. <...> И напротив: там где уже есть дороги, уже есть линии электропередачи — там нужно строить новые погранпереходы. И Забайкалье, и Бурятия у нас обладают ценными ископаемыми, такими как медь, олово, свинец, цинк и так далее. Мы обязаны добыть, переработать и продать на высоком рынке всё, что разведали наши отцы и деды. Преступно не реализовать это сейчас. И я думаю, что создан хороший задел для того, чтобы это произошло», — сказал глава Минвостокразвития.

9 июня президент России Владимир Путин поручил увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Эту инициативу российский лидер поручил рассмотреть правительству страны в октябре прошлого года.