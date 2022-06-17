Захарова пошутила про ориентацию Макрона и длинный стол Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 17 июня, юмористически отозвалась на фотографии президента Франции Эммануэля Макрона с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Я теперь понимаю, почему у Путина такой длинный стол», — написала она в своем Telegram-канале под фотографией, на котором лидеры Украины и Франции запечатлены в объятиях.

16 июня Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц посетили Киев с рабочим визитом.

7 февраля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером. Отмечалось, что переговоры проходили за четырехметровым столом. При этом оба президента сидели по разные стороны, друг напротив друга.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что французский лидер перед встречей с Владимиром Путиным отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус из-за этого лидеры сидели по разные стороны длинного стола.