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Песков назвал лучших друзей для России

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лучшие друзья для России — это мы сами. Так он ответил на вопрос журналиста «Известий» о том, применим ли сейчас для Москвы принцип «У нас нет друзей, есть только партнеры».

«Лучшие наши друзья — мы сами. И мы должны быть едиными и дружными. Мы должны быть монолитом, который является залогом уверенного движения вперед», — подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что Россия в отношениях с партнерами придерживается принципов взаимного уважения и понимания вопросов и проблем развития друг друга.

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«Но, к сожалению, дефицит вот этих всех благородных качеств, наверное, мы наблюдаем сейчас у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну. Будет тяжело, будут проблемы, но ни у кого не вызывает сомнений то, что мы с этим справимся. И, как часто бывало в истории, выйдем еще сильнее», — отметил Песков.

Он также выразил уверенность в том, что на Западе рано или поздно также опомнятся, увидев, что санкции против Москвы «в неменьшей степени бьют по ним самим, в неменьшей степени роняют уровень благосостояния европейцев, в неменьшей степени тормозят развитие европейской промышленности».

«Я думаю, что тогда всё-таки этот прагматизм возьмет верх и они будут более объективно смотреть на происходящее. И более конструктивно подходить к теме», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

14 июня Песков сообщил, что Россия в настоящий момент находится в нелегкой ситуации с учетом экономической повестки, однако это стоит рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами.

По его словам, РФ сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну. Он также подчеркнул, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад.

30 марта Песков рассказал, что у России прекрасные отношения с республиками СНГ. Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Россия поддерживает хорошие отношения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также с Белоруссией и пространством Советском Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

После этого правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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