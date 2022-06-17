В ФРГ возбудили уголовное дело против блогера за поддержку спецоперации

Против блогера Алины Липп в Германии возбудили уголовное дело из-за ее сюжетов для немецкой аудитории, в которых она выражает поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. «Известия» выяснили у девушки подробности происходящего.

По ее словам, сначала нападки на нее начались в крупных немецких СМИ, но аудитория Telegram-канала росла.

«Сначала, поскольку канал сильно рос, немцы начали там писать. Потом мне закрыли PayPal. Аккаунт закрыли, заморозили деньги на нем. Потом мне заморозили деньги на банковском счете», — пояснила Алина.

Кроме того, был заморожен и банковский счет ее отца, при этом ни ей, ни членам ее семьи не сообщили причины, почему с ее счета забрали деньги. И только несколько дней назад Алина узнала, что против нее было открыто уголовное дело.

Это решение ей в письме объяснили тем, что она поддерживает спецоперацию в Донбассе.

Кроме того, несколько дней назад Алина на своем Telegram-канале «Neues aus Russland», на который подписано порядка 160 тыс. человек, обратилась со срочным видеосообщением.

«Власти Германии борются со свободой слова. Я — свободная журналистка, которая освещает спецоперацию на Украине. За то, что я говорю правду, меня собираются приговорить к трем годам лишения свободы», — заявила она.

Ранее, 8 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что остановка вещания российских телеканалов в Европе — это очередное проявление русофобии, а также стремление заглушить голос объективной реальности. Как отметил парламентарий, журналистов принято считать четвертой властью, их влияние на общество высоко.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит Парижу на блокировку трех российских телеканалов. Она напомнила, что каналы вошли в шестой пакет санкций Евросоюза, однако на территории Франции их вещание прекратилось еще до вступления ограничений в силу, что стало нарушением установленной в самом ЕС процедуры.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.